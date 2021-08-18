В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Раскрыты подробности визита Меркель в Москву

News.ru
1 час назад

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Москву планирует обсудить различные темы с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры стран затронут обстановку в Афганистане и ситуацию на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, слова которого приводит РИА Новости.

Раскрыты подробности визита Меркель в Москву
Фото: ReutersReuters

Зайберт отметил, что в ходе визита в Россию Меркель возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. После переговоров с Путиным состоится совместная пресс-конференция.

Байден и Меркель заключили невыгодное соглашение по «СП — 2»

Также Зайберт напомнил, что канцлер посетит Киев 22 августа. У неё запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалём.

Ранее украинский политический эксперт Тарас Загородний выразил мнение, что Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским «с ультиматумами» от российского лидера Владимира Путина. По его мнению, Меркель предложит Зеленскому план по «минимальному транзиту газа через Украину» в обмен на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера».

Политика,В мире,Тарас Загородний,Ангела Меркель,Штеффен Зайберт,Владимир Зеленский,Владимир Путин,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители