Мизулина признала зависимость России от YouTube

Rutube нельзя считать равнозначной альтернативой зарубежного видеохостинга.
Как сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, наша страна не сможет прекратить использование американской видеоплатформы.
«Нам сложно сейчас отказаться от видеохостинга YouTube, потому что нет альтернативы. Этой платформой пользуются миллионы российских пользователей, более 80 млн заходов в месяц, то есть это монополист в этом виде услуг».
По словам Мизулиной, наладить диалог с администрацией иностранного видеохостинга затруднительно.
«У Rutube нет таких цифр и, к сожалению, долгое время займёт создать какую-то альтернативу. Они монополисты, владеют крупнейшим сервисом в России, поэтому они считают, что могут диктовать государству свои условия. Важно отметить, что речь не идёт о запрете YouTube на территории России, или об ограничении прав пользователей, тех же блогеров, которые получают доход от этого видеохостинга. Речь идёт о том, чтобы выстроить с ними нормальный цивилизованный диалог и заставить исполнять те законы, которые приняты у нас».
Около года назад YouTube заблокировал аккаунты «Царьграда», сославшись на нарушение законов о санкциях и правилах торговли. В мае Арбитражный суд Москвы обязал Google восстановить аккаунт «Царьграда» в YouTube. В противном случае с российского отделения компании будут взимать неустойку — 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. Еженедельно сумма будет увеличиваться в два раза.
Американская корпорация пригрозила, что уйдёт из России, если апелляция подтвердит решение московского суда по иску «Царьграда».