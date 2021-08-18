Мизулина признала зависимость России от YouTube

«У Rutube нет таких цифр и, к сожалению, долгое время займёт создать какую-то альтернативу. Они монополисты, владеют крупнейшим сервисом в России, поэтому они считают, что могут диктовать государству свои условия. Важно отметить, что речь не идёт о запрете YouTube на территории России, или об ограничении прав пользователей, тех же блогеров, которые получают доход от этого видеохостинга. Речь идёт о том, чтобы выстроить с ними нормальный цивилизованный диалог и заставить исполнять те законы, которые приняты у нас».