Мишустин прибыл в Нур-Султан

Российский премьер Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана Нур-Султан. Об этом информирует ТАСС.

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Как ранее сообщали в пресс-службе российского правительства, у Мишустина запланированы переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Также премьер-министр России встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.