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Мишустин прибыл в Нур-Султан

RT на русском
1 час назад

Российский премьер Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана Нур-Султан. Об этом информирует ТАСС.

Мишустин прибыл в Нур-Султан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ранее сообщали в пресс-службе российского правительства, у Мишустина запланированы переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Также премьер-министр России встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

В июле сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана.

Политика,Аскар Мамин,Михаил Мишустин,Нурсултан Назарбаев,Владимир Путин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,Казахстан,
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