Мишустин прибыл в Нур-Султан

Российский премьер Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана Нур-Султан. Об этом информирует ТАСС.
Как ранее сообщали в пресс-службе российского правительства, у Мишустина запланированы переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Также премьер-министр России встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
В июле сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана.