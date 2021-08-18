Бутина опровергла заявление КПРФ о наличии иностранных ценных бумаг

Кандидат в депутаты Госдумы Мария Бутина назвала заявление кировского отделения КПРФ о якобы наличии у неё иностранных ценных бумаг попыткой набрать политические очки. Бутина подчеркнула, что её документы прошли проверку в ЦИК России.

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Бутина рассказала, что ранее у неё имелись иностранные ценные бумаги и это зафиксировано в декларации.

«Но к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Государственную думу я в соответствии с требованиями российского законодательства уже не являлась владельцем иностранных ценных бумаг», — заявила она.

Бутина отметила, что её документы прошли проверку в ЦИК России.

«Заявление регионального отделения КПРФ считаю попыткой заработать политические очки на моём имени. Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось», — подчеркнула она.

Ранее на сайте кировского отделения КПРФ появилось заявление о том, что Бутина «имеет иностранные облигации и акции 34 иностранных компаний, а также иностранное финансирование». В связи с этим КПРФ направила запрос в ЦИК.