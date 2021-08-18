В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Крыму высмеяли приглашение России на "Крымскую платформу"

Газета.Ruиещё 1
57 минут назад

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов оценил приглашение России на «Крымскую платформу», назвав этот жест цирком, сообщает РИА «Новости».

В Крыму высмеяли приглашение России на "Крымскую платформу"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То они приглашают Россию на свою «Крымскую платформу», то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда — цирк с конями», — прокомментировал Молохов.

Ранее депутат Госдумы назвал условие для начала диалога с Украиной по Крыму.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не приглашал представителей России к участию в международном саммите «Крымской платформы», который запланирован на 23 августа. При этом украинский министр добавил, что в Киеве готовы к диалогу с Россией о Крыме.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Политика,Дмитрий Кулеба,Александр Молохов,Госдума,МИД,РИА Новости,Республика Крым,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители