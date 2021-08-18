В Крыму высмеяли приглашение России на "Крымскую платформу"

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов оценил приглашение России на «Крымскую платформу», назвав этот жест цирком, сообщает РИА «Новости».

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«То они приглашают Россию на свою «Крымскую платформу», то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда — цирк с конями», — прокомментировал Молохов.

Ранее депутат Госдумы назвал условие для начала диалога с Украиной по Крыму.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не приглашал представителей России к участию в международном саммите «Крымской платформы», который запланирован на 23 августа. При этом украинский министр добавил, что в Киеве готовы к диалогу с Россией о Крыме.