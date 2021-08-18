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Захарова: Реакция Запада на события в Афганистане шокирует

Российская Газетаиещё 6
2 часа назад

Реакция западных стран на развернувшиеся в последние дни в Афганистане события шокирует. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев-live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Реакция Запада на события в Афганистане шокирует
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Шокирует. Шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис", - заявила Захарова.

Она отметила, что весь западный мир, включая США, Евросоюз и НАТО, 20 лет "наводившие порядок" в Афганистане самоустранился от проблемы. И вместо того, чтобы в духе продвигаемых ими по всему миру демократических ценностей начать разворачивать лагеря для беженцев, усиливать поддержку соответствующим НПО, они фактически занимаются пустой болтовней.

"Нет, все намного интереснее - они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты", - отметила российский дипломат.

Мария Захарова заявила, что с ужасом наблюдает за теми заявлениями, которые дает прогрессивный Запад в последние дни. "Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, - запевка хорошая, действительно так, - и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Политика,Мария Захарова,НАТО,МИД,Госдеп США,ЕС,Афганистан,
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