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РФ вернула без рассмотрения МИД Украины ноту протеста из-за поездки Лаврова в Крым

ТАССиещё 6
19 августа 2021

МИД России вернул без рассмотрения украинскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста, связанную с поездкой министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Крым. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва вернула Киеву ноту о визите Лаврова в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"17 августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест с связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере "Таврида", - сказала она.

"Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, украинским коллегам давно уже пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами РФ. Она также обратила внимание на то, что Россия является единственной страной в мире, в двух регионах которой украинский язык имеет такой же статус, как и на самой Украине.

"К сожалению, со стороны Киева такая взаимность отсутствует", - добавила она.

"Мы призываем украинскую сторону прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны. И подтверждаем, что будет и впредь возвращать подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов РФ", - заключила дипломат.

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