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В ЕС сравнили приход к власти талибов в Афганистане с присоединением Крыма

Lenta.ru
1 час назад

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сравнил приход к власти «Талибана» (организация запрещена в РФ) с присоединением Крыма к России и назвал ситуацию в Афганистане самым значительным геополитическим событием с этого момента. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС, его слова приводит РИА Новости.

В ЕС сравнили ситуацию в Афганистане с присоединением Крыма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которым надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией», — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что ситуация в Афганистане повлияет на международную обстановку, как в целом, так и на западные страны в частности и призвал контактировать с властями Кабула, кем бы они ни были.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) признал победу радикального движения «Талибан» в войне и намерен начать диалог с новыми властями Афганистана. ЕС также намерен поддерживать свои страны, в которые поедут беженцы из Афганистана, и без предварительных условий продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную помощь.

Политика,Жозеп Боррель,Талибан,Совбез ООН,МИД,ЕС,РИА Новости,Республика Крым,Афганистан,
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