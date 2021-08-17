ЦИК утвердил текст бюллетеня для голосования по партийным спискам

Центризбирком России на заседании во вторник утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральным спискам политических партий на выборах депутатов Госдумы.

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"Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы, в том числе для голосования с использованием технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней", - говорится в документе.

Утвержденный текст будет распространяться и на бюллетени для голосования на участках за пределами РФ.

Согласно результатам жеребьевки, которая прошла в ЦИК в понедельник, первым номером в бюллетене идет КПРФ, затем следуют партия "Зеленые" и ЛДПР. На четвертом месте расположилась партия "Новые люди", следом идет "Единая Россия". Шестой номер в бюллетене займет "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", седьмое место ушло партии "Яблоко", дальше по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России". Номера с 10 по 14 в бюллетене заняли партии "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.