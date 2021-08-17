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В МИД отреагировали на решение Северной Македонии выслать российского дипломата

RT на русскомиещё 9
22 минуты назад

Россия вынуждена адекватно отреагировать на недружественные действия Северной Македонии, которая ранее выслала российского дипломата. Об этом сообщили в российском МИД.

В МИД отреагировали на высылку дипломатов Северной Македонией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата дипломата российского посольства в Скопье. На этот раз речь идёт о сотруднике, который завершил свою командировку ещё до того, как данное решение было обнародовано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что власти республики продолжают «двигаться по конфронтационному пути».

«Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия», — добавили в МИД.

Ранее власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны российского дипломата.

Политика,МИД,Россия,
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