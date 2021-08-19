В России предложили возродить министерство геологии

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил возродить министерство геологии, существовавшее в СССР с 1946 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Миронова президенту России Владимиру Путину.

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Депутат предложил вывести Роснедра из подчинения Минприроды, чтобы создать единый центр компетенций управления недрами. Он считает, что в настоящее время геологическая отрасль не удовлетворяет потребности государства в полном объеме, поскольку раздроблена между Минприроды, Роснедрами и «Росгеологией» и у нее отсутствует руководитель, отвечающий за прирост запасов. Миронов привел в пример СССР, создавший «беспрецедентно богатую минерально-сырьевую базу» благодаря единой вертикали управления.

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Миронов предложил два варианта реформирования отрасли: создать отдельное министерство геологии, куда войдут департамент недропользования Минприроды, Роснедра и «Росгеология», или переподчинить Роснедра напрямую правительству и забрать у Минприроды возможность нормативно-правового регулирования в сфере недропользования.

Помощник президента Максим Орешкин попросил правительство проработать представленные предложения. Источник издания сообщил, что министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов лоббирует противоположную идею. Он хочет реорганизовать Роснедра и присоединить к департаменту недропользования Минприроды. В Минфине выступают против появления нового министерства из-за дополнительных бюджетных расходов. Минпромторг и Минэкономики не против создания единого центра по вопросам геологии, сообщил источник издания.

Юрист Дмитрий Черняков назвал нынешнее регулирование недропользования «в целом адекватным». Он считает, что переход отрасли от одного ведомства к другому не повысит ее эффективность. В первую очередь необходимо пересмотреть регулирование недрами.