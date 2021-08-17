Горбачев прокомментировал ситуацию в Афганистане

Неудачу в Афганистане стоило признавать раньше, сейчас нужно делать выводы из ситуации в стране, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Его слова передает РИА Новости.

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Кроме того, экс-президент Советского Союза отметил, что как минимум нужно не повторять подобных ошибок.

Горбачев назвал участие американских войск в афганской ситуации изначально неудачной затеей. По его мнению, в ее основе лежали не совсем понятные геополитические замыслы.

Ранее политолог Иван Сафранчук предрек «холодную гражданскую войну» в Афганистане. Он считает, что в ближайшее время соперники талибов вряд ли смогут начать организованное вооруженное сопротивление.