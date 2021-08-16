Захарова заявила о контактах РФ со всеми политическими силами в Афганистане

«Россия поддерживает контакты со всеми сторонами, со всеми силами в Афганистане. Делаем это, в том числе — хочу обратить внимание всех тех, кто этой темой интересуется — делаем это в связи с тем, что есть соответствующая резолюция СБ ООН 2020 года, которая предписывала странам поддерживать контакты со сторонами», — сказала дипломат.