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Кадыров обвинил США в создании «Талибана». «Надо готовиться к худшему»

Ura.Ru
37 минут назад

«Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) — это американская афера против мусульман. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в instagram-аккаунте своего сына Адама. Чеченский лидер призвал Россию укреплять границы и готовиться к худшему.

«Надо готовиться к худшему»: Кадыров обвинил США в создании «Талибана»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Америка придумала очередную аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда (из Афганистана — прим. ред.), теперь бросили всех и сбежали. < > Американский проект — [Усама] Бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам и нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему», — сказал Рамзан Кадыров.

Представители «Талибана» захватили власть в Афганистане после вывода американских войск. Эвакуацию иностранных граждан из Афганистана через аэропорт Кабула контролируют военные США, Великобритании и Турции.

Ранее в МИД РФ сообщили, что движение «Талибан» может быть исключено из списка террористических организаций только по решению Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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