«Надо готовиться к худшему»: Кадыров обвинил США в создании «Талибана»

«Америка придумала очередную аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда (из Афганистана — прим. ред.), теперь бросили всех и сбежали. < > Американский проект — [Усама] Бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам и нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему», — сказал Рамзан Кадыров.