КПРФ будет стоять первой в бюллетене на выборах в Госдуму

В избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва по результатам жеребьёвки КПРФ будет стоять первой. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.
По итогам преджеребьевки секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко вытянул из лототрона шар с номером один. «Единая Россия» будет стоять под пятым номером в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.
Всего на депутатские кресла претендуют представители 14 избирательных объединений: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зелёные», «Зелёная альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». В утверждённые федеральные списки вошли 3909 человек.
21 августа начнётся агитация партий в СМИ. Жеребьёвку по раздаче бесплатного эфирного времени проведут 17 августа, а по распределению печатной площади — 18 августа.
В сентябре 2021 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы, глав 12 регионов (девять прямых и три — через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
Голосование продлится три дня — с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей смогут проголосовать дистанционно. Для этого у них должна быть подтверждённая учётная запись на госуслугах, данные которой сопоставлены с регистром избирателей. Также воспользоваться электронным голосованием смогут россияне, не имеющие регистрации по месту жительства на территории России, получившие гражданство в упрощённом порядке в соответствии с указом Президента РФ от 24 апреля 2019 года 183.