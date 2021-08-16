КПРФ будет стоять первой в бюллетене на выборах в Госдуму

В избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва по результатам жеребьёвки КПРФ будет стоять первой. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

По итогам преджеребьевки секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко вытянул из лототрона шар с номером один. «Единая Россия» будет стоять под пятым номером в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.

Всего на депутатские кресла претендуют представители 14 избирательных объединений: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зелёные», «Зелёная альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». В утверждённые федеральные списки вошли 3909 человек.

21 августа начнётся агитация партий в СМИ. Жеребьёвку по раздаче бесплатного эфирного времени проведут 17 августа, а по распределению печатной площади — 18 августа.

В сентябре 2021 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы, глав 12 регионов (девять прямых и три — через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.