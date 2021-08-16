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В МИД РФ назвали неожиданностью захват Кабула талибами

BFM.RUиещё 4
34 минуты назад

Захват Кабула сторонниками запрещенного в РФ движения «Талибан» стал неожиданностью. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, Москва исходила «из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление».

В МИД РФ назвали неожиданностью захват Кабула талибами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат сообщил, что у России есть план «Б» на случай непредвиденного развития событий в Кабуле, «но пока работаем по плану «А».

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