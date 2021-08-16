Названы богатейшие кандидаты в Госдуму

Богатейшими кандидатами, зарегистрированными на выборы в Госдуму, названы производители лекарств и свеклы. По данным РБК, больше всего в топе по доходам оказалось представителей партии «Единая Россия», а наибольший метраж квартир и земельных участков задекларировали выходцы из непарламентских партий.

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Отмечается, что самый высокий доход за 2020 год оказался у Андрея Горохова (7,51 миллиарда рублей). Также он владеет пятью земельными участками — двумя в Москве и тремя в Австрии — домом в российской столице, квартирами в Калининградской и Рязанской областях, а также жилплощадью в Австрии. Кроме того, он задекларировал несколько нежилых помещения и два автомобиля (Renault New Duster, Kia JD). У кандидата в Думу есть еще акции «Аэрофлота», «Газпрома», «Норникеля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа, МТС и «Татнефти».

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По информации издания, Горохов входит в президиум регионального политического совета «Единой России» в Калининградской области и владеет ООО «Инфамед-К». Сообщается, что весной 2021 года Высшая аттестационная комиссия (ВАК) лишила его степени доктора экономических наук из-за некорректного цитирования и идентичных с диссертацией другого ученого таблиц.

На втором месте по доходам оказался представитель «Справедливой России — За правду» Андрей Ковалев (6,7 миллиарда рублей). Его имя пока не исключено из списков, однако 9 августа ЦИК сообщила, что участвовать в выборах он не будет. Как пояснил сам бизнесмен, он решил выбыть из гонки из-за покупки акций дисконтного ретейлера Fix Price.

Сообщается, что после того как Ковалев будет исключен из списков кандидатов, второе место в топе богатейших кандидатов займет лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (4,4 миллиарда рублей). Он является владельцем косметической компании Faberlic (35,5 миллиона акций) и имеет акции АО «Альтаир Медиа».

На четвертом месте по размеру заработка в 2020 году находится секретарь Хохольского отделения «Единой России» в Воронежской области Александр Князев. Его доход — 1,8 миллиарда рублей. Политик является главой крестьянского хозяйства, имеет в собственности 147 участков в разных долях, жилой дом в Воронежской области и квартиру на Ставрополье. Также у Князева самый большой парк техники. Основную долю в нем занимает сельскохозяйственная техника — прицепы, тракторы, свеклоуборочные комбайны, однако есть и легковые автомобили — два Mercedes-Benz, Renault и Chevrolet.