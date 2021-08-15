Путин позвонил президенту Узбекистана из-за ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил развитие ситуации в Афганистане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзеевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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По данным пресс-службы, лидеры двух стран договорились взаимодействовать по линии профильных министерств.

«Президенты будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом», — отметили в Кремле.

Ранее замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия не будет вмешиваться в суверенные дела Афганистана. По его мнению, ситуацию нужно экстренно обсудить в ООН, так как очевидно, что судьба Кабула предрешена, а армия Афганистана «полностью деморализована».

Днем 15 августа «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. На фоне этих новостей появились сообщения о том, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан.