В Совфеде заявили о риске «банальной резни» в Афганистане

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал ситуацию в Афганистане, где, как сообщают СМИ, талибы* проводят переговоры с властями о передаче власти.

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«Сейчас уже даже есть сообщения, что талибы прибыли в президентский дворец в Кабуле и ведут переговоры с властями. О чём переговоры? Скорее всего, сдача города и переход власти талибам, потому что иначе вряд ли они бы поехали туда», — сказал парламентарий.

Как утверждает Джабаров, ситуация является следствием действий США, которые «заварили всю эту кашу 20 лет назад».

«Ввели войска, якобы обучили армию, которая сейчас без боя сдаёт позицию за позицией. По сути, сейчас бросают своих сторонников... Они сейчас пытаются всё мировое сообщество привлечь к этому делу. Пусть тогда выступают инициаторами созыва Совета Безопасности, раз они начали это дело, пусть мировое сообщество решает в Совбезе, как остановить то, что происходит в Афганистане», — добавил он.

Джабаров допустил риск «банальной резни» в Афганистане в связи со «сведением счетов и зачисткой территории».

Как сообщил исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, «Талибан» не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

По данным источника Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы, в стране будет сформировано временное правительство.