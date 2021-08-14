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Путин отреагировал на крушение российского Бе-200 в Турции

Ювелина Бернст
23 минуты назад

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200, тушившего пожары в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин отреагировал на крушение российского Бе-200 в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин отметил, что российские военнослужащие совместно с турецкими специалистами участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами и до конца исполнили свой человеческий долг.

«Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - сказал глава государства.

Также Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших при крушении Бе-200 к госнаградам посмертно.

Российский пожарный самолет Бе-200 упал на юге страны при заходе на посадку после тушения огня в районе турецкого Адана. В результате погибли все находящиеся на борту: пять российских военных, а также три турка, указывавшие очаги пожара.

Названа возможная причина крушения российского Бе-200 в Турции

ВВС Турции направили на место крушения самолет и вертолет для участия в поисково-спасательной операции. Минобороны России направил туда комиссию и представителей посольства России в Анкаре для выяснения причин трагедии.

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Турция,
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