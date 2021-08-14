Путин отреагировал на крушение российского Бе-200 в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200, тушившего пожары в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Путин отметил, что российские военнослужащие совместно с турецкими специалистами участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами и до конца исполнили свой человеческий долг.

«Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - сказал глава государства.

Также Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших при крушении Бе-200 к госнаградам посмертно.

Российский пожарный самолет Бе-200 упал на юге страны при заходе на посадку после тушения огня в районе турецкого Адана. В результате погибли все находящиеся на борту: пять российских военных, а также три турка, указывавшие очаги пожара.