Трутнев предложил ввести единый порядок выплат пострадавшим от ЧС

«Сегодня есть два механизма. Один предполагает прямое финансирование из федерального бюджета при поступлении исчерпывающего комплекта документов, которые подтверждены соответствующими федеральными ведомствами. Тогда мы передаем средства регионам. Второй вариант - об этом просили сами регионы несколько лет назад - когда регион может самостоятельно, с опережением, чтобы быстрее вопросы решились, провести необходимые работы и представить расчеты на возмещение. Мы готовы по субъектам, которые выбирают второй путь, также оперативно смотреть финансовое состояние и авансировать при необходимости те трансферты, которые уже у нас есть, а также предоставлять целевые средства», – сказал замминистра финансов Михаил Котюков.