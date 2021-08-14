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Путин провел совещание по ситуации с пожарами в России

Майк Габриелян
37 минут назад

Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвященное ликвидации последствий подтоплений и пожаров в регионах России.

Путин провел совещание по ситуации с пожарами в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что например на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков», - сказал глава государства (цитата по РИА «Новости»).

Из общения Путина с чиновниками выяснилось, что в Кремле постоянно и глубоко погружены в оперативное устранение последствий ЧС в пострадавших регионах.

Отдельное внимание президент уделил заботе о детях, пожилых, пациентах больниц. По поручению Путина их немедленно должны вывозить в безопасное место и предоставлять первоочередное право на реабилитацию и курортный отдых.

Кроме того, Путин затронул болезненную тему диких животных, страдающих от пожаров и наводнений. Президент обязал региональные власти принять все меры, чтобы защитить популяции животных от огня и наводнений.

Эксперты отмечают, что негативную ситуацию с природными бедствиями в России понемногу удается выправить. Большинству регионов удалось справиться с последствиями пожаров и наводнений.

Так, в Якутии было охвачено огнем 4 млн. гектар леса. После принятых федеральным центром мер положение дел значительно улучшилось На сегодня затронуто пожарами только 6 тысяч гектар. Это всего 0,15% от общей площади.

«Угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», - сказал Путин.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,
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