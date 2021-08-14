На Украине рассказали о планах Меркель на Зеленского

Во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит украинского президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с Донбассом и газопроводом "Северный поток – 2", предположил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире "Украины 24", передает РИА "Новости".

Фото: AP Photo AP Photo

Климкин считает, что Меркель скажет: "Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет < > Я вот 7 лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?"

Таким образом, канцлер ФРГ заставит Зеленского определиться в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом. Иначе лидерам Украины и Соединенных Штатов будет не о чем разговаривать, отметил бывший министр.

Предварительный визит Меркель в Россию тоже обусловлен необходимостью согласовать с президентом РФ Владимиром Путиным варианты решения проблемы с "Северным потоком – 2" и транзитом газа через Украину, добавил Климкин.

Визит Меркель в Москву запланирован на 20 августа. Российский политолог Василий Стоякин так же предположил, что в ходе встречи Меркель с Путиным будут обсуждаться темы «Северного потока-2», урегулирования конфликта в Донбассе, а также дальнейшее сотрудничества России и Германии. Политолог отметил, что германский лидер позиционирует себя миротворцем, соавтором нынешнего положения дел в регионе. Поэтому вполне вероятно, что она едет в Россию в том числе и для обсуждения будущего непризнанных республик и роли Германии в его определении.