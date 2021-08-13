Симметричный ответ: почему Москва не продлила визу Саре Рейнсфорд

У Сары Рейнсфорд из московского бюро «Би-би-си» 31 августа истекает российская виза, которую ей не продлят — к этой дате она должна покинуть страну. В МИДе заявили, что высылка журналистки — ответ на визовые «издевательства Лондона» с российским корреспондентом и давление на отечественные СМИ. На прошлой неделе Рейнсфорд рассердила президента Белоруссии Лукашенко, задав ему вопрос про санкции.

Журналистка "Би-би-си" Сара Рейнсфорд до конца августа должна будет покинуть Россию - ей не продлили визу. Об этом сообщил телеканал "Россия 24".

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"Как стало известно, журналистка московского бюро "Би-би-си" должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца", - говорится в сообщении.

Ведущий "России 24" сообщил, что до этого Великобритания неоднократно оказывала давление на сотрудников российских СМИ. Телеканал привел разъяснение российского МИДа: высылка Рейнсфорд является ответом на "конфронтационную линию Лондона в отношении Москвы. Россия таким образом хочет "уравновесить ущерб от дискриминационного положения представителей отечественных СМИ, работающих в Великобритании". Bloomberg уточнял, что виза журналистки истекает 31 августа.

Как пишет "Интерфакс", корпорация и сама Рейнсфорд не стали комментировать эту информацию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что министерство неоднократно предупреждало Лондон об ответных мерах после "визовых издевательств" над российским собкором.

"Мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов", - пояснила Захарова.

По ее словам, западные СМИ никогда не демонстрировали заинтересованности в случаях с российскими журналистами, которым не продлевают британскую или американскую визу.

После этого корреспондент RT Ксения Федорова сообщила, что французские активисты обратились к премьер-министру Франции Жану Кастексу с требованием аннулировать ее французскую визу.

"Россия "играет" с визами журналистов, которые делают свое дело. Что, если бы мы прикупили себе чуть-чуть политической храбрости?" - цитирует Федорова автора обращения.

Сара Рейнсфорд 9 августа принимала участие в пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко и задала ему вопрос о новых британских санкциях. В ответ на это Лукашенко заявил: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские".

В марте российский МИД сообщал, что в работе с российскими СМИ "Лондон сохраняет ставший уже традиционным пропагандистский курс, направленный на противодействие "российской дезинформации", дискредитацию действий руководства России и политических инициатив нашей страны". Внешнеполитическое ведомство отмечало, что в 2020 году в Британии открыто не препятствовали работе российских журналистов.