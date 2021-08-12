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МВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде

ТАСС
1 час назад

МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Чиновнику из Азербайджана запретили въезд в РФ на 50 лет
Фото: соцсетисоцсети

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Вагабзаде на камеру назвал русских свиньями.

"Сегодня <...> приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь", - говорится в сообщении ведомства.

Политика,В мире,Петр Толстой,Госдума,МВД,Россия,Пакистан,Молдова, Республика,Азербайджан,Беларусь,
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