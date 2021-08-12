Чиновнику из Азербайджана запретили въезд в РФ на 50 лет

МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.