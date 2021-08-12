Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем

Глава МИД России рассказал, зачем Запад «подыгрывает» властям Украины

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Западные страны прекрасно осознают, что Крым является частью России и лишь пытаются «подыгрывать» нынешним властям Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера «Таврида». Он также прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, отметив, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства.

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Встреча «Крымская платформа», которую планирует провести Украина, является «шабашем». Об этом в четверг, 12 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа». На которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — заявил он на встрече с участниками арт-кластера «Таврида», трансляция которой велась во «ВКонтакте».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа», в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

В свою очередь, вице-премьер регионального правительства — постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предупредил, что власти Украины работают «над комплексом антикрымских и антироссийских провокаций, чтобы повысить градус напряженности в Черном море». По его словам, участников «Крымской платформы» могут ждать «болезненные последствия». Страны, которые будут вместе с Украиной обсуждать «крымские планы», попадут в список недружественных государств, добавил он.

О «пещерных» инстинктах

Западные страны прекрасно осознают, что Крым является частью России и лишь пытаются «подыгрывать» нынешним властям Украины, указал Лавров на той же встрече, отвечая на вопрос о том, когда страны Запада признают статус Крыма.

«Все они прекрасно осознают, что Крым российский. И исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям и планам нынешнего киевского режима», — заявил он.

«Если наши западные партнеры вынуждены прятать свое полное осознание реальности за стремлением подыгрывать вот этим пещерным инстинктам нынешней украинской власти, то мне их просто жаль. Они себя загоняют в угол, откуда потом будет очень трудно выползать, а выползать все равно придется», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что осуществившие госпереворот на Украине в феврале 2014 года громогласно заявили, что «русские никогда не будут думать и говорить по-украински, и поэтому русских надо изгнать из Крыма». «Это казалось таким пещерным менталитетом в то время, но нет, пару недель назад президент Украины Владимир Зеленский повторил ровно то же требование», — отметил глава МИД РФ.

О Союзном государстве

Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, Лавров заявил, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией.

«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Республика Крым — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заявил, что признает Крым тогда, когда «последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию». Позднее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что рассчитывает, что «нынешние и будущие реалии позволят Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом».