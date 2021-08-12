Медведи, водка и балалайка: Лавров расшифровал главные символы России

Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на арт-кластере «Таврида», объяснил, почему неизменными символами России за рубежом были и остаются водка, медведи и балалайка.
«Слава богу, что у нас такие символы. Не мы их придумали, это от жизни все идет Просто воспринимают нас как страну водки и балалайки, это признак веселья и доброго отношения к жизни. Ну и медведи – признак нашего бережного отношения к природе», – сказал дипломат.
В своем выступлении Сергей Лавров заявил, что символы, с которыми ассоциируется Россия, гораздо лучше, чем то, что приходит в голову, если речь заходит о США. По словам министра, для многих людей Штаты – это индейцы, судьба которых куда более незавидная, чем у тех же русских медведей.
«Они живут в резервациях, а медведи у нас вон гуляют по всей стране!» – пошутил Лавров.
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