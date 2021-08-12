Медведи, водка и балалайка: Лавров расшифровал главные символы России

«Слава богу, что у нас такие символы. Не мы их придумали, это от жизни все идет Просто воспринимают нас как страну водки и балалайки, это признак веселья и доброго отношения к жизни. Ну и медведи – признак нашего бережного отношения к природе», – сказал дипломат.