Уличный музыкант Михаил Тюменцев, больше известный в Санкт-Петербурге как «дядя Миша», выступил в поддержку Татьяны Булановой, певицы не допущенной до выборов в Законодательное Собрание северной столицы. Трубач сыграл её песню в центре города.
«Татьяна Буланова, мы с тобой. Лично я, дядя Миша, преклоняюсь перед твоим искусством. И я играю еще раз твою песню «Не плачь»», — отметил Михаил Тюменцев.
Накануне известная певица, которая баллотировалась от партии «Родина», получила отказ в регистрации на выборы в ЗакС. Территориальная избирательная комиссия 17 отвергла свыше 5% подписей граждан, назвав их недостоверными. Команда певицы при этом считает решение комиссии несправедливым.