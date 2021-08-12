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Петербургский уличный музыкант выступил в поддержку Татьяны Булановой на видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

Уличный музыкант Михаил Тюменцев, больше известный в Санкт-Петербурге как «дядя Миша», выступил в поддержку Татьяны Булановой, певицы не допущенной до выборов в Законодательное Собрание северной столицы. Трубач сыграл её песню в центре города.

«Татьяна Буланова, мы с тобой. Лично я, дядя Миша, преклоняюсь перед твоим искусством. И я играю еще раз твою песню «Не плачь»», — отметил Михаил Тюменцев.

Накануне известная певица, которая баллотировалась от партии «Родина», получила отказ в регистрации на выборы в ЗакС. Территориальная избирательная комиссия 17 отвергла свыше 5% подписей граждан, назвав их недостоверными. Команда певицы при этом считает решение комиссии несправедливым.

Политика,Видео,Татьяна Буланова,Партия Родина,Санкт-Петербург,
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