Уличный музыкант Михаил Тюменцев, больше известный в Санкт-Петербурге как «дядя Миша», выступил в поддержку Татьяны Булановой, певицы не допущенной до выборов в Законодательное Собрание северной столицы. Трубач сыграл её песню в центре города.

«Татьяна Буланова, мы с тобой. Лично я, дядя Миша, преклоняюсь перед твоим искусством. И я играю еще раз твою песню «Не плачь»», — отметил Михаил Тюменцев.