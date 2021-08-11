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Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией

Москва24иещё 1
21 минуту назад

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут сотрудничать. Об этом сообщает РИА Новости.

Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией
Фото: ТАССТАСС

"В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно", – сказал Козак по итогам прошедших переговоров с президентом Молдавии Майей Санду.

Он добавил, что Москва ожидает конструктивного диалога с Кишиневом, однако РФ не готова помогать Молдавии по приднестровскому вопросу в ущерб ее национальных интересов. Также страны договорились снять торговые барьеры и обеспечить поставки молдавской сельхозпродукции на российский рынок.

Кроме того, Санду заявил, что страны должны найти взаимовыгодное решение по газовому вопросу.

"Необходим диалог, необходимо взаимовыгодное решение по газовому вопросу, никто никому не должен делать подарки, но и никто никого не должен ущемлять", – подчеркнул Козак.

Ранее посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. Что касается информации о якобы причастности Головатюка к скандалу сексуального характера, появившейся в молдавских СМИ, то в министерстве от комментариев воздержались.

Политика,Дмитрий Козак,Москва,Россия,Молдова, Республика,
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