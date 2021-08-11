Путин поручил главе МЧС вылететь в Якутию

Накануне глава государства дал указание увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а также подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших от ЧС. По поручению президента РФ глава МЧС распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии. В среду первая группа из 100 спасателей прибыла в Якутию, где окажет помощь в тушении лесных пожаров. На пути в Якутию находятся еще 100 сотрудников Тульского спасательного центра МЧС России, в регион также направлены три самолета ведомства.