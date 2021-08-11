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ЕСПЧ подтвердил законность решений по «делу Грудинина»

Алиса Селезнёва
55 минут назад

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых российским судом решений по делу директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который ранее был исключен из предвыборной гонки КПРФ. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

ЕСПЧ подтвердил законность решений по «делу Грудинина»
Фото: ТАССТАСС

«ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу Грудинина на решение Видновского городского суда», - отмечается в заявлении.

Этим решением горсуда от 2019 года Грудинин лишился 41,91% акций совхоза. Также ЕСПЧ отклонил аналогичную жалобу от исполнительного директора Совхоза имени Ленина Александра Федорова.

Ранее бывшая жена Павла Грудинина Ирина обратилась в Центризбирком с письмом, в котором заявила, что у ее бывшего мужа есть доля в иностранном офшоре. Она отметила, что экс-супруг мог не указать эту информацию в декларации кандидата в депутаты Государственной думы России.

Грудинин входил в первую тройку федерального списка коммунистов на выборах в Госдуму, однако 24 июля ЦИК исключил директора «Совхоза имени Ленина» из списка кандидатов. Основанием для этого стали документы, которые предоставили Ирина Грудинина и Генпрокуратура России.

Политика,Павел Грудинин,Александр Федоров,ЕСПЧ,КПРФ,Центризбирком России,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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