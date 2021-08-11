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Роман Путин высказался по поводу выборов в Госдуму на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина предприниматель Роман Путин снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму. Родственник президента планировал избираться по одномандатному округу 214. Видео с объяснением своего решения он опубликовал в instagram.

«Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу», — заявил племянник главы государства.

В декабре 2020 года Роман Путин создал партию «Россия без коррупции», решение о ее учреждении было принято делегатами на съезде. Он был избран председателем партии. Летом 2020 года он возглавил партию «Народ против коррупции», которая существовала с 2013 года. В ноябре 2020 года партию ликвидировал Верховный суд России.

Политика,Видео,Владимир Путин,Госдума,
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