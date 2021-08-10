ФБК внесли в список экстремистских организаций

Росфинмониторинг включил некоммерческие организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, признанные в России иностранными агентами, в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее министерство юстиции РФ внесло признанные в России экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан в перечень запрещенных организаций. Они вошли в обновленный перечень под номерами 86 и 87.