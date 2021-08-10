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Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

ТАССиещё 22
1 час назад

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Путин поручил усилить группировку для тушения пожаров в Якутии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии", - отметили в Кремле, добавив, что глава государства заявил о необходимости увеличить интенсивность работы авиации МЧС в этом регионе.

Руководству Якутии президент "дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС", проинформировали в пресс-службе. "МЧС совместно с руководством Якутии должны подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших от ЧС", - добавили в Кремле.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Политика,Евгений Зиничев,Владимир Путин,МЧС,Республика Саха (Якутия),
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