Кадыров поручил пересмотреть подготовку спортсменов в Чечне

"Две бронзовые медали - это, конечно, хороший вклад в общий зачет, но данный результат не соответствует нашему потенциалу. Местные спортсмены способны на еще большие достижения. Я поручил новому министру ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Турпал-Али Ибрагимову полностью пересмотреть систему подготовки атлетов. Основной акцент необходимо сделать на олимпийских видах спорта", - написал Кадыров.