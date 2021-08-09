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В Совфеде прокомментировали заявление Лукашенко о признании Крыма

Lenta.ru
36 минут назад

В Совфеде прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма. Об этом РИА Новости заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

В Совфеде прокомментировали заявление Лукашенко о признании Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор отметила, что высказывание Лукашенко о Крыме является неуместным. Она подчеркнула, что многовекторность президента Белоруссии по ряду геополитических вопросов несет в себе серьезные риски.

По ее словам, Крым является «политическим реактивом», проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России. Она также напомнила что без поддержки Москвы и углубленной интеграции с Россией сохранить политическую стабильность в Белоруссии практически невозможно.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова белорусского лидера о Крыме, заявил, что Лукашенко не сможет «усидеть на двух стульях». Бальбек подчеркнул, что подобная позиция «не приблизит Лукашенко к Европе», но в то же время «вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника».

9 августа во время «Большого разговора» Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — заявил глава государства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Политика,Ольга Ковитиди,Руслан Бальбек,Александр Лукашенко,Совет Федерации,Госдума,ЕС,РИА Новости,Республика Крым,Беларусь,
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