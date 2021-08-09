Представители ЦИК срочно выехали в Петербург

"Уважаемая Татьяна, я разделяю вашу озабоченность происходящим в Санкт-Петербурге, но не согласна с тем, что все это происходит за спиной губернатора. Это не так. Он публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.