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Кузнецова считает, что медведь на логотипе "Единой России" не должен быть одинок

ТАССиещё 6
35 минут назад

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила поработать над логотипом партии "Единая Россия", чтобы изображенный на нем медведь не был одинок.

Кузнецова предложила добавить медвежат на логотип "Единой России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко - семьи не хватает. Мама, дети, медвежата - как-то это должно быть визуализировано. < > Медведь, мне кажется, одинок, мне кажется, надо как-то поработать над этим", - сказала она в понедельник на площадке "Забота, дети" в ходе открытия федерального штаба общественной поддержки "Единой России".

По итогам съезда 19 июня в общефедеральную часть списка кандидатов партии на выборы по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Политика,Денис Проценко,Елена Шмелева,Анна Кузнецова,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,МИД,
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