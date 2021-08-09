Кузнецова предложила добавить медвежат на логотип "Единой России"

"Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко - семьи не хватает. Мама, дети, медвежата - как-то это должно быть визуализировано. < > Медведь, мне кажется, одинок, мне кажется, надо как-то поработать над этим", - сказала она в понедельник на площадке "Забота, дети" в ходе открытия федерального штаба общественной поддержки "Единой России".