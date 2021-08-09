Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива

Россия нацелена на содействие в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где активизировалась деятельность пиратов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», передает РИА Новости.
«И конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике, в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников», — оценил ситуацию в регионе политик.