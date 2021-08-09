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Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива

Lenta.ru
1 час назад

Россия нацелена на содействие в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где активизировалась деятельность пиратов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», передает РИА Новости.

Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива
Фото: пресс-служба Администрации президента РФпресс-служба Администрации президента РФ

«И конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике, в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников», — оценил ситуацию в регионе политик.

Политика,Владимир Путин,Совбез ООН,РИА Новости,Россия,
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