Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива

Россия нацелена на содействие в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где активизировалась деятельность пиратов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», передает РИА Новости.