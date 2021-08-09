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Верховный суд признал законным отказ ЦИК в допуске Грудинина на выборы в Госдуму

ТАССиещё 15
1 час назад

Верховный суд России в понедельник отклонил жалобу директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму, передает корреспондент ТАСС.

Верховный суд признал законным решение ЦИК по Грудинину
Фото: ТАССТАСС

"Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения", - огласил постановление судья.

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Решение суда пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции. В ходе заседания представитель Генпрокуратуры просила отклонить жалобу Грудинина. Юристы ЦИК также просили признать решение о снятии политика с выборов законным и обоснованным.

"У ЦИК есть документы от компетентных органов, на основании которых было вынесено законное и обоснованное решение об отказе Грудинину в регистрации в качестве кандидата на выборах в Госдуму", - заявила представитель ЦИК.

В свою очередь Грудинин, его юристы и пришедший в суд лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявляли о необоснованности решения ЦИК и нарушении прав избирателей. Грудинин также обратился к суду с жалобой на попытки оказать давление на него как на предпринимателя. "Мы сталкиваемся с попытками осуществить рейдерский захват совхоза имени Ленина, это звенья одной цепи", - заявил Грудинин.

Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы пока остаются неизвестны.

Решение ЦИК

Центризбирком РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

Согласно объяснениям представителей ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в ВС РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.

Политика,Павел Грудинин,Геннадий Зюганов,КПРФ,Центризбирком России,Генпрокуратура РФ,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,
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