Путин встретился с членами паралимпийской сборной России

Мы — вся наша огромная, прекрасная Россия — очень гордимся вами и желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, и за своих тренеров-наставников, за друзей, за свою малую Родину и за всю нашу большую страну, а в сердце будет флаг, гимн России», — приводит слова Путина сайт Кремля.