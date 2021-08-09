В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин встретился с членами паралимпийской сборной России

Спорт-Экспрессиещё 1
56 минут назад

Президент России Владимир Путин встретился с членами паралимпийской команды России.

Путин встретился с членами паралимпийской сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер, колоссальную силу духа.

Мы — вся наша огромная, прекрасная Россия — очень гордимся вами и желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, и за своих тренеров-наставников, за друзей, за свою малую Родину и за всю нашу большую страну, а в сердце будет флаг, гимн России», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Россию на Играх представит 241 спортсмен.

Политика,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Россия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители