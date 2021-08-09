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Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Греции

ТАССиещё 2
1 час назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил в понедельник по телефону с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом борьбу с природными пожарами, торгово-экономическое сотрудничество и вопросы противодействия распространению коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина России.

Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Греции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, а также противодействия новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено борьбе с природными пожарами в России и Греции", - говорится в сообщении.

Политика,Михаил Мишустин,Россия,Греция,
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