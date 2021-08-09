Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Греции

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил в понедельник по телефону с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом борьбу с природными пожарами, торгово-экономическое сотрудничество и вопросы противодействия распространению коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина России.
"Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, а также противодействия новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено борьбе с природными пожарами в России и Греции", - говорится в сообщении.