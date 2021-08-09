В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

Российская Газета
1 час назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 9 августа, провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщил МИД РФ.

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главы внешнеполитических ведомств отметили поступательное развитие многоплановых двусторонних отношений, укрепление торгово-экономических связей, а также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

В ходе разговора подтвердился обоюдный настрой придерживаться договоренностей, достигнутых по итогам рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, который состоялся 20 июля.

Предметно обсудили, как выполняются заявления лидеров России, Азербайджана и Армении и нормализуется обстановка на армяно-азербайджанской границе. Министры подчеркнули, что важно как можно скорее возобновить деятельность Трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.

В разговоре коснулись и вопросов дальнейшего углубления сотрудничества на международных площадках, таких как ООН, ОБСЕ и "каспийская пятерка", и условились о дальнейших контактах по линии внешнеполитических ведомств.

Политика,Джейхун Байрамов,Ильхам Алиев,Сергей Лавров,ООН,МИД,ОБСЕ,Россия,Азербайджан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители