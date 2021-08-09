Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 9 августа, провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщил МИД РФ.

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Главы внешнеполитических ведомств отметили поступательное развитие многоплановых двусторонних отношений, укрепление торгово-экономических связей, а также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

В ходе разговора подтвердился обоюдный настрой придерживаться договоренностей, достигнутых по итогам рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, который состоялся 20 июля.

Предметно обсудили, как выполняются заявления лидеров России, Азербайджана и Армении и нормализуется обстановка на армяно-азербайджанской границе. Министры подчеркнули, что важно как можно скорее возобновить деятельность Трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.