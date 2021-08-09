Лукашенко рассказал о «хайпе и хейте» на выборах в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел выборы главы государства в 2020 году прошедшими в условиях «тотальной гласности» и демократизации политической жизни. Такое заявление он сделал в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

По словам политика, часть кандидатов на президентский пост изначально готовилась «долбить власть», вместо того чтобы готовиться к «справедливым и честным» выборам. При этом он подчеркнул, что в современном мире демократию заменил «цифровой диктат», а потому ситуацией воспользовались недоброжелатели государства.

«Правят в этом мире откровенная ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации», — рассказал Лукашенко. Он заверил, что эти явления повлияли на принятие многих политических решений на международном уровне, и это в итоге отразилось на Белоруссии.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. Оппозиция сочла их итоги сфальсифицированными, власти ответили применением силы. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки.