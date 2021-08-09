На Среднем Урале отреагировали на отказ ОБСЕ наблюдать за выборами

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Россия готова принять делегацию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на отказ этого органа присылать наблюдателей на сентябрьские выборы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель регионального Центра общественного наблюдения Татьяна Мерзлякова.

"На президентских выборах в США наблюдателей было всего 25. Тем не менее наша страна все еще готова принять делегацию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Центральная избирательная комиссия РФ надеется, что они передумают и будут присутствовать на выборах в России", – заявила она.

Если же работники ОБСЕ так и не приедут в Россию, то их места займут наблюдатели от других международных организаций, подчеркнула омбудсмен.

"Таким образом, на выборах в России международных наблюдателей будет столько же, сколько и планировалось", – отметила Татьяна Мерзлякова.

Также она добавила, что ранее представители организации уже посещали Свердловскую область. По словам омбудсмена, они отмечали открытость голосования и выполнение всех их просьб, передает "Уралинформбюро".

"Серьезных замечаний в своих заключениях они не оставляли", – заключила уполномоченный.