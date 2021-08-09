Министра экологии Крыма освободили от должности

Геннадий Нараев , который семь лет возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Крыма , освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте правительства региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов 19 июля сообщил, что Нараев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее СМИ сообщали о скорой отставке Нараева и назначении на должность министра бывшего прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской. Однако сама Поклонская опровергла ТАСС информацию о том, что она может занять этот пост.