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Министра экологии Крыма освободили от должности

ТАСС
1 час назад

Геннадий Нараев, который семь лет возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Крыма, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте правительства региона.

Министра экологии Крыма освободили от должности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов 19 июля сообщил, что Нараев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее СМИ сообщали о скорой отставке Нараева и назначении на должность министра бывшего прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской. Однако сама Поклонская опровергла ТАСС информацию о том, что она может занять этот пост.

"Принять отставку Нараева Геннадия Павловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра экологии и природных ресурсов Республики Крым - главного государственного инспектора Республики Крым согласно поданному заявлению", - говорится в тексте документа.

Поклонская ранее рассказала ТАСС, что обращалась в Генпрокуратуру по вопросу выдачи Министерством экологии и природных ресурсов Крыма разрешений на вырубку деревьев в Форосском парке.

Политика,Геннадий Нараев,Наталья Поклонская,Сергей Аксенов,Генпрокуратура РФ,Госдума,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,
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