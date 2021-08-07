Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить процесс выплат жителям Дальнего Востока, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте правительства России.

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Руководителям Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей было поручено ускорить процесс предоставления выплат гражданам и оперативно завершить работу по оценке материального ущерба, нанесенного домам, объектам инфраструктуры, а также сельхозпроизводителям. Такая работа необходима для предоставления компенсаций из федерального бюджета.

Кроме того, Мишустин заявил о необходимости увеличить размер компенсационных выплат на ремонт жилья после природного бедствия. Проработать этот вопрос предстоит Минфину совместно с Минстроем до 1 сентября. Также эти ведомства должны рассмотреть возможность индексации выплат гражданам на приобретение или строительство жилья взамен утраченного.