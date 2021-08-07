Путин: попытки "ущипнуть" Россию в сфере спорта пройдут

Международные спортивные организации сами заинтересованы в том, чтобы Россия была претендентом на проведение крупных состязаний. Как считает глава российского государства Владимир Путин, с 2022 года попытки ограничить или "ущипнуть" РФ в сфере международного спорта будут сходить на нет.

Фото: ТАСС ТАСС

Так он прокомментировал рестрикции международных спортивных организаций в отношении РФ, в том числе запрет использовать свой флаг и гимн на международных состязаниях.

"Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то "ущипнуть" Россию в спортивной сфере", - заметил президент РФ на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

Тогда, продолжил глава государства, Россия сможет ставить вопрос и о проведении у себя крупнейших международных соревнований.

"Мне кажется, что сами спортивные мировые организации, в том числе и Международный олимпийский комитет, заинтересованы в том, чтобы одним из участников и претендентов на проведение крупнейших мировых состязаний была Россия", - сказал Путин.

Как отметил президент страны, ранее РФ "самым блестящим образом" показала, что умеет проводить такие мероприятия на высочайшем уровне.

О введенных для России ограничениях

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В отношении РУСАДА был принят ряд санкций. До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.