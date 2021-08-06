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Путин назвал рабочий класс в России политической силой

Российская Газетаиещё 7
49 минут назад

Владимир Путин заявил, что рабочий класс в России действительно является политической силой.

Путин назвал рабочий класс в России политической силой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас еще давно это повелось. Все время говорили о том, что рабочий класс у нас - ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", - сказал он в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей.

Президент пояснил, что сегодня современный рабочий практически не может эффективно функционировать без инженерных навыков.

Политика,Владимир Путин,Россия,
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