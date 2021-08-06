Путин назвал рабочий класс в России политической силой

"У нас еще давно это повелось. Все время говорили о том, что рабочий класс у нас - ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", - сказал он в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей.