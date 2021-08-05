Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря - городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек», - сказал министр 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.