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Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири

ТК «Звезда»иещё 4
37 минут назад

В Сибири нужно возвести несколько крупных промышленных городов, в которых проживали бы сотни тысяч людей, уверен глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря - городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек», - сказал министр 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Он указал на проект, существовавший во времена СССР, который был остановлен после распада страны.

Ранее Шойгу заявил, что Минобороны России продолжит противодействовать COVID-19. Глава ведомства также отметил роль ученых Сарова в создании боевого лазера «Пересвет».

Политика,Сергей Шойгу,Министерство обороны,РАН,
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